Glasgow Rangers-Roma quarta giornata Europa League 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Gara valida per la quarta giornata del girone unico di Champions League 20252026. Trasferta delicata per i giallorossi che si recano sul campo di un avversario in piena crisi per rimediare ad un percorso continentale al di sotto delle aspettative. Glasgow Rangers-Roma si giocherà giovedì 7 novembre 2025 alle ore 21 presso l’Ibrox Park. GLASGOW RANGERS-ROMA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I padroni di casa devono invertire un trend negativo: tre sconfitte in Europa League e una sola rete segnata. La squadra di Rohl sta facendo altrettanto male in patria, dove è reduce dalla eliminazione dalla Coppa di Lega per mano dei rivali del Celtic, ed è ultima in classifica in campionato. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Glasgow Rangers-Roma, quarta giornata Europa League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

