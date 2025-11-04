Giulia De Lellis con tailleur over e cravatta | il look back to work dopo la nascita di Priscilla

Giulia De Lellis è tornata a lavorare a meno di un mese dal parto di Priscilla. Ha partecipato al primo evento pubblico dopo essere diventata mamma e per l'occasione non ha rinunciato allo stile: ecco cosa ha indossato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Giulia De Lellis e il post parto: «Febbre a 39 da mastite per una settimana, ma sono viva» - facebook.com Vai su Facebook

""giulia de lellis"" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X

Giulia De Lellis con tailleur over e cravatta: il look back to work dopo la nascita di Priscilla - Ha partecipato al primo evento pubblico dopo essere diventata mamma e per l’occasione non ha rinunciato allo stile: ecco ... Segnala fanpage.it

Giulia De Lellis torna sui social dopo il parto: “Ho avuto la febbre a 39, ma sono viva” - Giulia De Lellis torna sui social dopo il parto e spiega il perché del suo silenzio: l’influencer, infatti, non aveva più dato sue notizie dopo la nascita di Priscilla, la sua primogenita. Secondo tpi.it

Dalla febbre post-parto di Giulia De Lellis alle nozze dell’Incontrada: i gossip della settimana - Tante novità dal mondo dello spettacolo, dei social e della televisione: ecco tutti i migliori gossip della settimana. Riporta donnaglamour.it