Giulia Bongiorno ancora in testa la Schlein sotto i 100mila euro | ecco i redditi dei parlamentari
Sono i giorni, questi, in cui i parlamentari italiani stanno pubblicando la loro dichiarazione 2025 relativa ai redditi percepiti nel 2024, come previsto dalle norme sulla trasparenza che si applicano a chi ha incarichi pubblici. Tra i più alti in classifica resta sempre in vetta l'avvocata e presidente della commissione Giustizia del Senato, Giulia Bongiorno, che supera i 3 milioni di euro. A una prima ricerca tra chi già ha aggiornato la propria documentazione patrimoniale, l'ex ministra è seguito da Giulio Tremonti, il quale supera di poco i 2 milioni di euro. Mentre invece emerge un reddito più che dimezzato per Giorgia Meloni che, nelle variazioni, annota l' acquisto "definitivo" di un'abitazione "come prima casa". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
