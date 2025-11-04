Inter News 24 . Tutte le sanzioni dopo la 10^ giornata. Sono state rese note le decisioni del Giudice Sportivo dopo il decimo turno di campionato. Saranno costretti a saltare la prossima partita per squalifica il difensore del Parma, Christian Ordonez, e il centrocampista del Genoa, Ruslan Malinovskyi, entrambi fermati per una giornata. Stessa sanzione in panchina, dove dovrà scontare un turno di stop l’allenatore del Torino, Marco Baroni. Entrano inoltre nella lista dei diffidati due tesserati del Como: il tecnico spagnolo Cesc Fabregas e il difensore Ivan Smolcic. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Giudice Sportivo Serie A, prima sanzione per Bisseck: due squalificati per il prossimo turno