Giudice Sportivo il responso della decima giornata di Serie A | Juventus multata Confermata la squalifica a Baroni per il derby

Giudice Sportivo, 2.000 euro di ammenda per la società bianconera. Fermati Malinovskyi e Ordonez, squalifica anche per Baroni che salta il derby. Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo della Serie A relative alla 10ª giornata di campionato. Nel comunicato ufficiale figura anche la Juventus, sanzionata con un’ammenda, ma le decisioni più pesanti riguardano giocatori e allenatori di altre squadre, fermati per un turno. Per quanto riguarda i calciatori, sono due gli stop decretati. Si tratta di Christian Nahuel Ordonez del Parma, che è stato espulso per doppia ammonizione nel corso dell’ultimo match, e di Ruslan Malinovskyi del Genoa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

