Gispi Tigers che peccato C’è il primo ko stagionale

I Gispi Tigers hanno rimediato la prima sconfitta stagionale, dopo due vittorie consecutive conquistate prima nel derby con Pistoia e poi nella sfida successiva contro il Bellaria Cappuccini. Alla luce della contemporanea sconfitta de I Titani e del rinvio del match tra Livorno e Lucca, il sodalizio pratese ha però limitato i danni mantenendo in ogni caso il comando della classifica del girone A con 10 punti (in condominio con l'accoppiata Titani – Tirreno). Questo il quadro al termine della terza giornata del campionato di Serie C 202526 di rugby, andata in scena la scorsa domenica. Al Chersoni di Iolo, gli uomini di Lorenzo Vannini e di Luca Nuti hanno dato vita con gli avversari del Tirreno Rugby ad un confronto particolarmente equilibrato ed intenso: sono stati gli ospiti ad andare in vantaggio con un calcio piazzato, prima della meta di Liguori che ha portato il parziale sul 5-3 per i locali siglando il temporaneo controsorpasso.

