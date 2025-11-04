Girocollo o dolcevita oversize o aderente Tutte le anime del pullover in cashmere e i segreti per indossarlo e prendersene cura 

S hopping mirato. Dopo attente considerazioni e innumerevoli riflessioni, potrebbe finalmente essere giunto il momento di lasciarsi conquistare dalle maglie in cashmere donna. Maglioncino autunnale: 5 modi per indossarlo con stile X In versione dolcevita o girocollo, oversize o aderenti, spessi o sottili, i maglioni di cashmere sono tornati grandi protagonisti del guardaroba della stagione fredda. Complice il successo delle interpretazioni firmate Intimissimi e Falconeri, dunque, il tessuto più caldo e pregiato ha piacevolmente invaso la quotidianità, da mattina a sera. Dalle idee di styling ai modelli più sofisticati, fino ai segreti per prendersene cura, tutto quello che c’è da sapere sulle maglie in cashmere donna dell’Autunno-Inverno 202526. 🔗 Leggi su Iodonna.it

