Girocollo o dolcevita oversize o aderente Tutte le anime del pullover in cashmere e i segreti per indossarlo e prendersene cura
S hopping mirato. Dopo attente considerazioni e innumerevoli riflessioni, potrebbe finalmente essere giunto il momento di lasciarsi conquistare dalle maglie in cashmere donna. Maglioncino autunnale: 5 modi per indossarlo con stile X In versione dolcevita o girocollo, oversize o aderenti, spessi o sottili, i maglioni di cashmere sono tornati grandi protagonisti del guardaroba della stagione fredda. Complice il successo delle interpretazioni firmate Intimissimi e Falconeri, dunque, il tessuto più caldo e pregiato ha piacevolmente invaso la quotidianità, da mattina a sera. Dalle idee di styling ai modelli più sofisticati, fino ai segreti per prendersene cura, tutto quello che c’è da sapere sulle maglie in cashmere donna dell’Autunno-Inverno 202526. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Approfondisci con queste news
Girocollo, dolcevita o cardigan: il maglione di cashmere è il caposaldo investimento (caldissimo) che non deve mancare nel guardaroba invernale - X Vai su X
Tre look dallo stile deciso e contemporaneo: • Gonna check, dolcevita nero e giacca asimmetrica. Completa il look la collana multifili con sfere e il cappello in lana australiana. • Pantalone carota con tasconi e blusa fantasia, abbinati a collana girocollo. • Panta - facebook.com Vai su Facebook
Dal lavaggio allo styling, guida all’acquisto delle maglie in cashmere dell’Autunno 2025 - Tutte le anime del pullover in cashmere e i segreti per indossarlo e prendersene cura ... Riporta iodonna.it
Dal girocollo al dolcevita: 7 maglie iconiche per l’uomo elegante - Tempo di lana e cashmere, tempo di avvolgersi in un comfort raffinato e senza tempo, dal lunedì alla domenica. Si legge su milanofinanza.it
Camicia, come indossarla in base al modello oversize o aderente: 5 idee per non sbagliare - È un capo moda irrinunciabile, perfetto per ogni stagione, l'ideale per completare uno stile casual o per impreziosire uno stile elegante. Lo riporta ilgiornale.it