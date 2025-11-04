Giovanni Falcone e la separazione delle carriere | Sarà inevitabile

Matteo Salvini, ministro dei Trasporti e segretario della Lega, facendo propria la riforma della Giustizia che, in realtà, è un tema caro a tutta la maggioranza, pubblica sui suoi profili social un discorso di Giovanni Falcone, a suo dire favorevole alla separazione delle carriere. Scrive Salvini su Instagram: “Avanti con la riforma della Giustizia voluta dalla Lega”. Salvini, insomma, interpreta la separazione delle carriere come strumento di riforma e responsabilizzazione del sistema giudiziario, in linea con l’agenda del suo partito. Nell’audio si sente l’ex-magistrato, ucciso dalla mafia il 23 Maggio 1992 con una bomba esplosa sull’autostrada all’altezza di Capaci mentre era di ritorno a Palermo dall’aeroporto che oggi porta il nome suo e quello del collega e amico Paolo Borsellino, perorare la diversità dei compiti che spetterebbero a giudici e pm. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Giovanni Falcone e la separazione delle carriere: "Sarà inevitabile"

