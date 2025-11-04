Seriate. Giovanni Cacioppo con lo spettacolo “Che rimanga tra di noi” fa tappa al cineteatro Gavazzeni di Seriate venerdì 7 novembre, alle 21. I biglietti sono disponibili a 35 euro (compresi diritti di prevendita) per poltrona numerata su ticketone.it e alla biglietteria del cineteatro Gavazzeni, in via Carlo Cattaneo 1 a Seriate. Giovanni Cacioppo, comico, cabarettista e attore, propone nello spettacolo “Che rimanga tra di noi” una raccolta dei suoi migliori monologhi scritti in una carriera trentennale. Una serata di sicuro divertimento. Nello spettacolo si parla, infatti, di usi e costumi della nostra epoca, del rapporto dei meridionali con il mondo del lavoro, di storie ed episodi carpiti nei racconti degli amici al bar. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Giovanni Cacioppo a Seriate con lo spettacolo “Che rimanga tra di noi”