Giovani e anziani Incontri nella Rsa

Una mattinata all'insegna dell'incontro e dello scambio tra generazioni quella che si è svolta alla Rsa Don Amelio Vannelli di Terranuova, che ha ospitato gli studenti della classe II C della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo Giovanni XXIII per il primo appuntamento di un progetto intergenerazionale destinato a proseguire fino al prossimo giugno. L'iniziativa nasce dal desiderio di creare nuove forme di "relazionalità", con l'obiettivo di contrastare l'isolamento delle persone che vivono nella struttura e di favorire momenti di incontro, scambio e condivisione con i più giovani.

