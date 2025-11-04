giovani africani in rivolta contro i regimi mascherati da democrazie in tanzania e camerun

Camerun e Tanzania la scorsa settimana sono tornati alle urne, ma più che un momento di scelta, le elezioni sono sembrate una pura formalità. Due storie che si intrecciano attorno a un copione già scritto: presidenti che restano al potere, opposizioni messe all’angolo e un popolo sempre più disilluso davanti a una democrazia di facciata. I giovani in Africa sono sì maggioranza assoluta ma, per contare, devono sfidare il rischio della repressione. I giovani affollano città e campus, ma pesano poco nelle arene istituzionali. È una frattura che si vede nei cortei, nei social e nelle urne. Le immagini che sono arrivate in questi giorni dalla Tanzania delineano un quadro drammatico: strade deserte, barricate in fiamme e scontri che si estendono ben oltre la capitale commerciale, Dar es Salaam. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

