Giovane Inter Moretto frena | Monitorato da diversi club ma ad oggi nulla di concreto! Ecco la valutazione fatta dal Verona

Internews24.com | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 . Le cifre. L’eco del bel gol segnato domenica contro l’Inter non si spegne. Dal Brasile rimbalzano indiscrezioni su un forte interesse del club nerazzurro per Giovane, talentuoso attaccante dell’Hellas Verona. Il classe 2003, protagonista di un’ottima prestazione contro la Beneamata, è finito sul taccuino di diversi club europei in vista della prossima estate. A fare il punto sulla situazione è l’esperto di mercato Matteo Moretto. Intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Moretto ha confermato che l’attaccante è “sotto osservazione” e sull’agenda di molte società, ma ha precisato che “ad oggi non ci sono contatti concreti” né dall’Italia né dall’estero. 🔗 Leggi su Internews24.com

