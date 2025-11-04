Giovane Inter i nerazzurri sono sulle tracce del talento del Verona | le ultime notizie sul possibile approdo alla corte di Chivu del classe 2003

Giovane Inter, il giocatore del Verona è sempre più vicino ad ad approdare in una big. E i nerazzurri pensano a lui per rinforzare l’attacco. Nella difficile trasferta di Verona, l‘Inter si è trovata di fronte a un avversario particolarmente intraprendente: Giovane, l’attaccante brasiliano classe 2003, ha dimostrato grande vivacità in attacco. Il suo gol . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Giovane Inter, i nerazzurri sono sulle tracce del talento del Verona: le ultime notizie sul possibile approdo alla corte di Chivu del classe 2003

