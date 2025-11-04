Giovane fuoriclasse il talento del Verona pianifica il futuro | Roma e non solo alla porta
Trattasi di uno dei giocatori che ha fatto più tiri in porta di tutti in questa prima parte di Serie A, e questo weekend, contro l’Inter, ha finalmente trovato il suo primo gol in campionato Giovane Santana do Nascimento. L’incredibile traversa colpita contro l’Udinese alla prima giornata ci aveva già fatto capire doti balistiche e spavalderia di questo classe 2003, ed ora il Verona si sfrega le mani all’idea di avere in casa un talento che può essere determinante nella corsa salvezza e che, giunto in estate a zero dal Corinthians, farà con ogni probabilità guadagnare un bel gruzzoletto al club. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
