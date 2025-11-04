Giovane finisce sotto il treno Rischia l’amputazione | Urlava soccorsi lenti
Un grave incidente si è verificato nella tarda serata di domenica alla stazione ferroviaria di Ravenna, dove un giovane di 27 anni, straniero, è stato colpito da un treno regionale in fase di frenata. Il convoglio, proveniente da Bologna e diretto a Rimini, era atteso in stazione alle 22.08, con alcuni minuti di ritardo. Secondo una prima ricostruzione della Polfer, intervenuta insieme agli agenti delle Volanti, il ragazzo si trovava sulla banchina in compagnia del fratello. Dalle immagini di videosorveglianza — già visionate dagli investigatori — risulta che il giovane, forse in stato di alterazione psicofisico, ha superato la linea gialla mentre il treno stava entrando in stazione e, urtato dal convoglio in frenata, è finito sotto le ruote. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
