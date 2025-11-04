Porto Recanati, 4 novembre 2025 – Un 23enne di Macerata in kitesurf è stato salvato dai carabinieri. Intervento tempestivo dei militari della stazione di Porto Recanati che ieri, in tarda mattinata, hanno tratto in salvo il giovane kitesurfer in precarie condizioni a causa del mare agitato e delle avverse condizioni meteorologiche. L'episodio si è verificato sul lungomare Scossicci, all’altezza dell’hotel “Il Brigantino”. Una pattuglia, in transito sul lungomare, è stata allertata da un cittadino che aveva notato un kitesurfer in mare in evidente difficoltà. I militari si sono immediatamente diretti sul tratto di spiaggia indicato, dove hanno incontrato la fidanzata del giovane sportivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Giovane col kitesurf in difficoltà, i carabinieri si tuffano in mare e lo salvano