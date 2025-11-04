Giorno dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate il 4 novembre bandiere esposte a scuola e cerimonie Valditara | Tramettere ai giovani i valori

Anche quest’anno, come previsto da direttive nazionali, il 4 novembre gli edifici pubblici hanno esposto la bandiera italiana accanto a quella europea. La data coincide con la celebrazione del Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate, istituita per ricordare il completamento del processo di unificazione del Paese e onorare il contributo di chi serve, o ha servito, lo Stato nelle sue strutture militari. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Unite, forti, libere, contro la violenza. Ogni giorno. #UnaNessunaCentomila - facebook.com Vai su Facebook

Trani Celebra il 4 Novembre: Giorno dell'Unità Nazionale e Omaggio alle Forze Armate - Carabinieri con "Caserme Aperte" agli studenti e Mostra Uniformi Storiche al Polo Museale ... Riporta traniviva.it

Giorno dell'Unità nazionale e Forze Armate. La Russa al sacrario di Bari - 15 nel Sacrario Militare con la presenza del presidente del Senato, Ignazio La Russa, del presi ... Come scrive rainews.it

Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, Mattarella depone una corona d'alloro - Il messaggio della premier Giorgia Meloni: "Onoriamo il sacrificio di chi, con coraggio e dedizione, ha difeso la libertà e l'unità della nostra Patria" ... Da msn.com