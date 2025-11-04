Giornata dell' Unità Nazionale il Presidente Mattarella rende omaggio al Milite Ignoto al Vittoriano

(Agenzia Vista) Roma, 04 novembre 2025 In occasione della Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, il Presidente Mattarella, accompagnato dalla premier Meloni e dai presidenti di Camera e Senato, ha reso omaggio al Milite Ignoto, deponendo una corona di fiori al Vittoriano. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Giornata dell'Unità Nazionale, il Presidente Mattarella rende omaggio al Milite Ignoto al Vittoriano

