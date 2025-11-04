Giornata dell’unità nazionale e festa delle forze armate Iniziative in tutta Italia
Manifestazioni in tutta Italia, compresa ovviamente la Puglia. Oggi è Giornata dell’unità nazionale e festa delle forze armate. Le celebrazioni riguardano l’anniversario della vittoria dell’Italia nella prima guerra mondiale, con l’armistizio di Villa Giusti entrato in vigore il 4 novembre 1918 che poneva fine al conflitto e consentiva agli italiani di rientrare nei territori di Trento e Trieste. (immagine: tratta da video in tweet diffuso dal ministero della Difesa) L'articolo Giornata dell’unità nazionale e festa delle forze armate Iniziative in tutta Italia proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
Argomenti simili trattati di recente
Domani è la Giornata Mondiale dell’Ictus Cerebrale, ne parliamo con un insigne specialista, è con noi il dott. Vincenzo Inchingolo Responsabile della Stroke Unit UOC di Neurologia di Casa Sollievo della Sofferenza. - facebook.com Vai su Facebook
Giornata dell’unità nazionale e festa delle forze armate Iniziative in tutta Italia - Le celebrazioni riguardano l’anniversario della vittoria dell’Italia nel ... Scrive noinotizie.it
Oggi le celebrazioni dell’unità nazionale e delle forze armate - PISTOIA Giornata di festa quella odierna per celebrare l’Unità nazionale e le Forze armate. Come scrive msn.com
Cortona, le celebrazioni della Giornata dell’Unità nazionale e Festa delle Forze armate - Lunedì 3 novembre la conferenza sul Centenario del monumento ai caduti. lanazione.it scrive