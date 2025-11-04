Giornata dell’unità nazionale e festa delle forze armate Iniziative in tutta Italia

Manifestazioni in tutta Italia, compresa ovviamente la Puglia. Oggi è Giornata dellunità nazionale e festa delle forze armate. Le celebrazioni riguardano l’anniversario della vittoria dell’Italia nella prima guerra mondiale, con l’armistizio di Villa Giusti entrato in vigore il 4 novembre 1918 che poneva fine al conflitto e consentiva agli italiani di rientrare nei territori di Trento e Trieste. (immagine: tratta da video in tweet diffuso dal ministero della Difesa)         L'articolo Giornata dell’unità nazionale e festa delle forze armate Iniziative in tutta Italia proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

