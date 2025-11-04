Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate | l’omaggio di Mattarella e Meloni

Sono passati 107 anni da quel 4 novembre del 1918, quando l'Italia sconfisse l'Impero austro-ungarico, ponendo fine alla Grande Guerra con l'armistizio di Villa Giusti. Un giorno così glorioso e importante non poteva che essere celebrato con una festa nazionale. E infatti è così. Il 4 novembre si celebra in Italia la Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate. Il messaggio di Mattarella. Le istituzioni italiane hanno espresso parole di orgoglio nazionale nel ricordare i valorosi soldati morti durante il conflitto in difesa della patria. A cominciare dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che in un messaggio al ministro della Difesa Guido Crosetto si esprime in tono solenne: «In questa giornata, un commosso pensiero va a coloro che sono caduti, sacrificando le loro vite per l'Italia.

