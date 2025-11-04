Giornata dell' Unità nazionale e delle Forze Armate il Nuovo Sindacato Carabinieri | Il 4 novembre è memoria e identità

In questa giornata così carica di significato, il Nuovo Sindacato Carabinieri – Segreteria Provinciale di Avellino si unisce con commozione e rispetto al ricordo di quanti, indossando una divisa, hanno dato la vita per l’Italia.Il 4 Novembre non è solo una data nel calendario: è memoria, è. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

