Giornata dell' Unità Nazionale e delle Forze Armate | cerimonie in diversi comuni del salernitano

Non solo a Salerno, ma anche in altri comuni della provincia di Salerno si sono tenute, oggi, le celebrazioni in occasione del Giorno dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate. Ad Agropoli il raduno di tutte le forze armate e delle associazioni combattentistiche nei pressi del Municipio. A. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

