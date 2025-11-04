Giornata delle forze armate svetta il tricolore | Nuovi conflitti serve una forza di difesa europea

Si è celebrata la Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate. Il programma della cerimonia, coordinata da Prefettura, Comune di Forlì e forze armate, è iniziato alle 9 con la messa in suffragio al Sacrario dei Caduti in corso Diaz 95, celebrata dal vescovo Livio Corazza. A seguire, in. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Buon #4Novembre! “Giornata dell’#UnitàNazionale e delle #ForzeArmate”. Segui in diretta sui nostri canali Facebook, Youtube, www.difesa.it e su Rai1: dalle ore 09:10, la cerimonia di deposizione della Corona d'Alloro al Sacello del #MiliteIgnoto, da - facebook.com Vai su Facebook

Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate: musei gratis e celebrazioni in tutta Italia - Il 4 novembre si celebra la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate con musei e siti culturali aperti gratis e cerimonie in tutta Italia. Riporta alfemminile.com

Rai e la Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate - L’Italia celebra la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate il 4 novembre e la Rai, per l'occasione ha previsto all’interno di tutta la programmazione - Lo riporta rai.it

4 novembre: Giornata Forze Armate celebrata a Bolzano - Presieduta dal commissario del governo, Vito Cusumano, si è svolta in Piazza Walther a Bolzano la celebrazione e della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze Armate. Come scrive ansa.it