Giornata delle forze armate svetta il tricolore | Nuovi conflitti serve una forza di difesa europea

Forlitoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è celebrata la Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate. Il programma della cerimonia, coordinata da Prefettura, Comune di Forlì e forze armate, è iniziato alle 9 con la messa in suffragio al Sacrario dei Caduti in corso Diaz 95, celebrata dal vescovo Livio Corazza. A seguire, in. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

