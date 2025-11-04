Giornata delle Forze Armate l' arrivo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella ad Ancona | VIDEO

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e' arrivato al Porto Antico di Ancona, dove presiedera' la cerimonia militare nell'ambito delle celebrazioni per la Giornata dell'Unita' nazionale e delle Forze Armate. Il Capo dello Stato e' accompagnato dal ministro della Difesa, Guido Crosetto. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

