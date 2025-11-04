Giornata delle Forze armate Lagalla | Palermo rende omaggio a chi dedicato la propria vita al servizio dell’Italia

“La Giornata dell’Unità nazionale e delle forze armate rappresenta un momento di profonda riflessione collettiva e di riconoscenza verso tutti gli uomini e le donne che, indossando l’uniforme, servono il Paese con lealtà, competenza e spirito di sacrificio”. Lo ha dichiarato il sindaco Roberto. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Buon #4Novembre! “Giornata dell’#UnitàNazionale e delle #ForzeArmate”. Segui in diretta sui nostri canali Facebook, Youtube, www.difesa.it e su Rai1: dalle ore 09:10, la cerimonia di deposizione della Corona d'Alloro al Sacello del #MiliteIgnoto, da - facebook.com Vai su Facebook

Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate, Lagalla: “Rendiamo omaggio a quanti, in passato e nel presente, hanno dedicato la propria vita al servizio dell’Italia” - La dichiarazione del sindaco Roberto Lagalla che questa mattina in piazza Vittorio Veneto ha partecipato alla cerimonia della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate. Riporta ilsicilia.it

Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate: musei gratis e celebrazioni in tutta Italia - Il 4 novembre si celebra la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate con musei e siti culturali aperti gratis e cerimonie in tutta Italia. alfemminile.com scrive

Oggi, 4 novembre, si celebra la Giornata dell’Unità Nazionale e delle forze armate - Durante l’omaggio del Presidente Mattarella al Milite Ignoto, le frecce tricolori sorvoleranno l’Altare della Patria ... Come scrive ilcrivello.it