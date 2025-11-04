Giornata delle Forze armate In mostra storiche uniformi delle missioni di pace
L’impegno e il sacrificio dell’Arma negli scenari internazionali, dal dopoguerra fino ai giorni nostri, sarà il filo conduttore della mostra "Carabinieri in missione di Pace" che – in occasione delle celebrazioni del 4 novembre, Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate – verrà allestita, a cura del Comando provinciale dei Carabinieri, presso la Galleria antiquaria Cantore in via Farini 14. Verranno esposte uniformi dal 1950 al 1991, rappresentative di varie operazioni in terre ferite. La prima missione di pace (stabilita dall’Onu) a cui prese parte un contingente italiano fu quella dell’amministrazione fiduciaria della Somalia, a partire dal 1950: in mostra la tenuta estiva, con casco in sughero, appartenuti a un tenente modenese che in quella terra battezzò il proprio figlio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
