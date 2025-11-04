giornata da dimenticare per corinaldo e jesina arriva un doppio ko che porta tanta rabbia

Una giornata a secco di vittorie per le squadre marchigiane. Il Corinaldo e la Jesina, portabandiera delle formazioni anconetane nel nazionale di A2, dopo il pareggio tra loro una settimana prima, incappano in una sconfitta ciascuna: il Corinaldo in casa con la Ternana (2-4, in rete Campolucci e Fedeli), la Jesina di misura in trasferta a Prato (2-1, Lupi). Al Pala Nevola di Corinaldo sono appena passati 46 secondi e il capitano padrone di casa Campolucci preme start. Inizia così la partita con la Ternana. La squadra umbra sale in pressione e lo farà per tutto il primo tempo, ma i corinaldesi tengono botta, resistendo fino a 23 secondi dal termine, fino a quando l’estremo difensore Perlini, che già aveva sventato il tiro libero sul sesto fallo, nulla può su quello concesso dopo il settimo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

