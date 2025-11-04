Giornata contro la violenza alle donne Un corso gratuito di autodifesa per non rassegnarsi ai soprusi
E’ iniziato il conto alla rovescia per la seconda stagione del corso di autodifesa per le donne organizzato dall’ Associazione Antiviolenza Khrysalis di Ravenna (ex Crisalide). "Donna In-Difesa", questo il nome dell’iniziativa, ha una nuova location, la Palestra Corpus in via Perticara 50, grazie alla collaborazione di Medicina Podium Ravenna, Accademia dei Blandizi, Sport Time, dell’associazione pugliese gemellata "Fermi con le Mani", sotto l’egida della Uisp. Il corso si articola in cinque lezioni gratuite, che inizieranno l’8 novembre alle ore 16 e proseguiranno nei quattro sabati successi, terminando il 6 dicembre, nel periodo successivo alla " Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne ", che ogni anno viene fissata il 25 novembre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
