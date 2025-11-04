Giornata contro la violenza alle donne Un corso gratuito di autodifesa per non rassegnarsi ai soprusi

Ilrestodelcarlino.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E’ iniziato il conto alla rovescia per la seconda stagione del corso di autodifesa per le donne organizzato dall’ Associazione Antiviolenza Khrysalis di Ravenna (ex Crisalide). "Donna In-Difesa", questo il nome dell’iniziativa, ha una nuova location, la Palestra Corpus in via Perticara 50, grazie alla collaborazione di Medicina Podium Ravenna, Accademia dei Blandizi, Sport Time, dell’associazione pugliese gemellata "Fermi con le Mani", sotto l’egida della Uisp. Il corso si articola in cinque lezioni gratuite, che inizieranno l’8 novembre alle ore 16 e proseguiranno nei quattro sabati successi, terminando il 6 dicembre, nel periodo successivo alla " Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne ", che ogni anno viene fissata il 25 novembre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

giornata contro la violenza alle donne un corso gratuito di autodifesa per non rassegnarsi ai soprusi

© Ilrestodelcarlino.it - Giornata contro la violenza alle donne. Un corso gratuito di autodifesa per non rassegnarsi ai soprusi

Contenuti che potrebbero interessarti

giornata contro violenza donneGiornata contro la violenza alle donne. Un corso gratuito di autodifesa per non rassegnarsi ai soprusi - Al progetto negli anni scorsi hanno preso parte oltre 400 donne, molte delle quali hanno proseguito nella preparazione fisica. Da msn.com

giornata contro violenza donneViolenza sulle donne: +23% degli accessi al centro Me.Dea nel 2025. Tanti eventi per tenere alta la guardia - Dopo 10 mesi del 2025 il numero degli accessi, 260, ha superato la cifra registrata in tutto il 2024, 259. Secondo radiogold.it

giornata contro violenza donne“Storie di (dis)pari opportunità”: a Saluzzo tredici eventi contro la violenza sulle donne - Dal 5 novembre al 3 dicembre a Saluzzo tredici eventi per la Giornata contro la violenza sulle donne, promossi dal Comune e dalla Consulta Pari opportunità ... Segnala ideawebtv.it

Cerca Video su questo argomento: Giornata Contro Violenza Donne