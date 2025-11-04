Giorgio Miodini si è tolto la vita

nella casa di via Marx, dove era tornato da qualche giorno con il braccialetto elettronico. Aveva ucciso con un colpo di fucile la moglie, Silvana Bagatti il 15 maggio 2024, per questo gli era stata inflitta una pena di 14 anni. L'ex tassista ha deciso di farla. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Giorgio Miodini si è tolto la vita nella casa di via Marx - Non erano i 14 anni inflittigli per l'omicidio della moglie: la condanna di Giorgio Miodini era respirare, dormire e stare nell'incubo nel sogno come nella veglia. Da gazzettadiparma.it