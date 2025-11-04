Giorgio Forattini morto il celebre vignettista e giornalista | aveva 94 anni

Il disegnatore e giornalista Giorgio Forattini, autore di vignette di satira politica che sono state le prime ad essere pubblicate in prima pagina sui giornali e a cadenza quotidiana, tanto da. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

giorgio forattini morto il celebre vignettista e giornalista aveva 94 anni

Giorgio Forattini, morto il celebre vignettista e giornalista: aveva 94 anni

