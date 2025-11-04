Giorgio Forattini il vignettista che ha rivoluzionato la satira

AGI - Il celebre vignettista, nato a Roma nel 1931, è stato uno dei pionieri della satira politica italiana. Ha iniziato la sua carriera nel 1971 su Paese Sera, per poi collaborare con Panorama, la Repubblica — dove creò l’inserto Satyricon — La Stampa, Il Giornale e le testate del gruppo QN. Le sue vignette, spesso irriverenti e provocatorie, hanno raccontato decenni di politica italiana con uno stile inconfondibile. 🔗 Leggi su Agi.it

