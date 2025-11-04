Giorgio Forattini il grande vignettista morto a 94 anni
Con la morte di Giorgio Forattini, scomparso a 94 anni, l’Italia perde uno dei più grandi maestri della satira politica del Novecento. Con il suo tratto ironico, pungente e inconfondibile, ha saputo raccontare mezzo secolo di storia nazionale, ridisegnando con sarcasmo i volti del potere. « Senza falsa modestia, dopo Guareschi credo di venire io nella classifica dei protagonisti della satira italiana dell’ultimo secolo », amava dire, consapevole del segno profondo lasciato nel giornalismo e nella cultura del Paese. Leggi anche: Cinema italiano in lutto, è morto così: l’annuncio all’improvviso Nato a Roma nel 1931, Forattini cresce in una famiglia borghese di origini emiliane, conservatrice e tradizionalista. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
