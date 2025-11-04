Giorgio Forattini fu commedia dell’arte l’Italietta politica nel trionfo del suo provincialismo

Morire lo stesso giorno di Dick Cheney è una bella scalogna, se esiste davvero il famoso tribunale della storia (e lui aveva una vera passione, per l’ultima vignetta, cerimonia a matita degli addii). Ma Giorgio Forattini (Roma 1931, morto ieri a Milano) di ironia ne aveva da vendere, non avrebbe obiettato alla sorte, e poi provinciali come siamo è probabile che le prime pagine di oggi diano altrettanto spazio a lui che all’Uomo nero dei Bush. Del resto del provincialismo italiano – absit iniuria verbis: il provincialismo è uno dei tratti nazionali migliori, anche in politica, e pazienza per quegli snob dei suoi datori di lavoro, Scalfari e la proprietà, che l’Italia alle vongole l’hanno sempre schifata – è stato nel suo piccolo un Leonardo da Vinci. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Giorgio Forattini fu commedia dell’arte, l’Italietta politica nel trionfo del suo provincialismo

Approfondisci con queste news

Addio a Giorgio Forattini, il maestro della satira politica italiana che con la sua matita ha raccontato e smascherato il potere per oltre cinque decenni. Aveva 94 anni. https://gametimers.it/e-morto-giorgio-forattini-maestro-della-vignetta-satirica-italiana/ - facebook.com Vai su Facebook

Addio a Giorgio Forattini, il maestro della satira politica italiana ilmetropolitano.it/2025/11/04/add… #ilmetropolitano - X Vai su X

Giorgio Forattini fu commedia dell'arte, l'Italietta politica nel trionfo del suo provincialismo - Il vignettista di ironia ne aveva da vendere, non avrebbe obiettato alla sorte di morire il giorni di Dick Cheney. Si legge su ilfoglio.it

È morto Giorgio Forattini, il vignettista ribelle - E con lui se ne va un pezzo di storia della satira italiana, quella che non aveva paura di guardare in faccia il potere e ridergli addosso. Lo riporta vanityfair.it

Giorgio Forattini, la matita che faceva più paura di un editoriale - Giorgio Forattini riusciva a condensare ciò che i commentatori impiegavano colonne intere a spiegare. Lo riporta ilriformista.it