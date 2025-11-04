Giorgio Forattini è morto | è stato un maestro della satira politica Ceccuti | Spadolini si divertiva e voleva gli originali

ROMA – Giorgio Forattini e’ morto oggi, 4 novembre, all’età di 94 anni. Nato a Roma nel 1931, il vignettista ha creato nel corso della sua lunga carriera illustrazioni per diversi quotidiani e riviste, da Panorama a La Repubblica, da La Stampa a Quotidiano Nazionale e Il Giornale che per primo ha dato notizia del decesso avvenuto a Milano. Autore di vignette di satira . L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Giorgio Forattini è morto: è stato un maestro della satira politica. Ceccuti: “Spadolini si divertiva e voleva gli originali”

Scopri altri approfondimenti

Addio a Giorgio Forattini, il maestro della satira politica italiana che con la sua matita ha raccontato e smascherato il potere per oltre cinque decenni. Aveva 94 anni. https://gametimers.it/e-morto-giorgio-forattini-maestro-della-vignetta-satirica-italiana/ - facebook.com Vai su Facebook

"Giorgio Forattini" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X

Addio a Giorgio Forattini: chi era il maestro della satira morto a 94 anni - Con la sua matita ha ritratto e pungolato cinquant’anni di politica italiana, da Craxi a D’Alema, senza mai piegars ... Scrive panorama.it

È morto Giorgio Forattini, il celebre vignettista aveva 94 anni - Giorgio Forattini è morto a 94 anni, celebre vignettista aveva raccontato e ironizzato sulla politica della prima Repubblica ... Secondo msn.com

Addio alla satira della Prima Repubblica: è morto Giorgio Forattini - È scomparso a Milano uno dei più famosi vignettisti satirici italiani: aveva 94 anni. Scrive editorialedomani.it