Giorgio Forattini ci lascia a 94 anni la sua matita faceva tremare l’Italia | le vignette che hanno fatto la storia

Un ultimo applauso nella sua “seconda casa”, Milano. Si terrà giovedì 6 novembre, alle 11, nella chiesa di Santa Francesca Romana a Porta Venezia, il funerale di Giorgio Forattini, morto a 94 anni. Milano, che era diventata la sua seconda casa dopo una vita di matite affilate, accoglierà familiari, colleghi, politici e cittadini per dire addio a uno dei più grandi vignettisti italiani. Nato a Roma il 14 marzo 1931, Forattini ha rivoluzionato la satira politica con uno stile impietoso, ironico, scomodo. Non guardava in faccia nessuno: presidenti della Repubblica, Papi, statisti stranieri, giudici, terroristi, imprenditori. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Giorgio Forattini ci lascia a 94 anni, la sua matita faceva tremare l’Italia: le vignette che hanno fatto la storia

