Giorgia svela la tensione con Achille Lauro a X Factor | ecco cosa è successo

Giorgia svela i retroscena della tensione con Achille Lauro a X Factor, facendo chiarezza sugli eventi accaduti. su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it © Donnemagazine.it - Giorgia svela la tensione con Achille Lauro a X Factor: ecco cosa è successo

Approfondisci con queste news

Giorgia svela la tracklist di “G” e sorprende tutti con un duetto inedito con Blanco in “La cura per me” #giorgia - X Vai su X

Il conto alla rovescia per l’album “G” è partito e Giorgia ha svelato la tracklist! L’ultimo brano però nasconde un segreto: un titolo incompleto con un featuring misterioso - facebook.com Vai su Facebook

Giorgia e lo scontro con Achille Lauro a X Factor: cosa è successo dopo la puntata - Alta tensione a X Factor tra Giorgia e Achille Lauro: la cantante rompe il silenzio e rivela il retroscena dopo il gesto del collega. Segnala donnaglamour.it

X Factor 2025: tensione fra Achille Lauro e Giorgia - Momenti di tensione verso la fine della seconda puntata dei live di X Factor 2025: "Non vi impuntate, io mi impunto più di voi". Secondo notiziemusica.it

"Non ti permettere mai più". Pioggia di critiche per Achille Lauro dopo lo scontro con Giorgia a X Factor - Lei con gentilezza (e fermezza) prova a far rispettare le regole. today.it scrive