Giorgia sul caso della chat Fascistella e delle attiviste indagate | Insultare e augurare la morte non è femminista

Giorgia ha commentato la vicenda della chat Fascistella e il caso delle attiviste Carlotta Vagnoli, Valeria Fonte e Benedetta Sabene indagate. La cantante non ha dubbi: "Non capisco come ci si possa riunire e augurare la morte, non credo ci sia nulla di femminista in questo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Si tratta della prima presa di posizione sul caso, agli alti livelli, del partito di Giorgia Meloni Vai su Facebook

Giorgia sul caso della chat Fascistella e delle attiviste indagate: “Insultare e augurare la morte non è femminista” - "Non trovo niente di femminista nell'insultare altre persone": con queste parole la cantante Giorgia ha commentato il caso della chat denominata "Fascistella" gestita da alcune femministe e attiviste ... Secondo fanpage.it

Selvaggia Lucarelli e le "sorelle di chat", nel gruppo "Fascistella" insulti a Murgia, Mattarella e Segre - Selvaggia Lucarelli ha ricostruito le conversazioni delle “sorelle di chat” nel gruppo “Fascistella”: insulti a Murgia, Mattarella e Segre ... Lo riporta virgilio.it

Nardella e la chat delle femministe chiamata con il nomignolo Fascistella: "Sui social l’impegno civile si è trasformato in una gara di superiorità morale" - Il cognome dell’ex sindaco di Firenze Dario Nardella è stato storpiato e accostato a una delle chat al centro del caso influencer e attiviste indagate per stalking. Riporta lanazione.it