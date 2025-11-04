Giorgia | Sono come Terminator! Sto tornando alle sensazioni delle prime volte

Venerdì 7 novembre esce il nuovo album della cantanta, sempre sulla cresta dell'onda anche grazie al successo di X Factor. 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - Giorgia: “Sono come Terminator! Sto tornando alle sensazioni delle prime volte”

Scopri altri approfondimenti

Anche quest'anno, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha pubblicato la propria dichiarazione dei redditi come sono tenuti a fare tutti i parlamentari. - facebook.com Vai su Facebook

Giorgia #Meloni: “Sono trascorsi due anni dall’ignominia del massacro compiuto dai terroristi di Hamas contro migliaia di civili inermi e innocenti israeliani, donne e bambini compresi. Crimini indicibili che fanno del 7 ottobre una delle pagine più buie della stor - X Vai su X

Giorgia: ««Sono come Terminator: mi accoppano e rinasco. Punto a Sanremo, mi candido come direttore artistico» - Ma questa, assicura Giorgia, è la più sorprendente di tutte, perché è tutt'altro ... Secondo ilmessaggero.it

Giorgia: "Il mio Rinascimento? Sono come Terminator 2 che lo accoppano e rinasce" - I video di Affaritaliani - “Sono un po’ come Terminator 2: che lo accoppano poi si riforma sempre”, racconta la cantante romana, presentando negli spazi della Triennale di Milano ‘G’, il nuovo album ... Si legge su affaritaliani.it

Giorgia: "Rinasco sempre, come Terminator" - L'artista presenta il nuovo album di inediti, in uscita il 7 novembre prossimo, che contiene una versione del brano sanremese 'La cura per me' in duetto con Blanco. Scrive adnkronos.com