Giorgia racconta il suo nuovo album di inediti G in uscita venerdì 7 novembre Che comprende una versione di La cura per me con Blanco

Giorgia va all’essenziale e diventa semplicemente G, come il suo nuovo album in uscita venerdì 7 novembre, presentato alla Triennale di Milano. «Sono in un tempo della mia vita in cui devo dire tanti grazie, un momento assurdo della mia vita, so’ distrutta, c’ho un’età», scherza, «non ho mai lavorato così tanto». Conduttrice di X Factor per il secondo anno, il nuovo disco, il tour in vista. Sempre più amata: «Io la considero una follia collettiva: com’è possibile che mi fermino per strada i giovani per i selfie?!». Giorgia: «Sono un po’ Terminator». Un vero Rinascimento il suo: «Non è la prima volta che rinasco, sono un po’ un Terminator, la cosa bella di non avere più vent’anni è scoprire che ci sono alti e bassi, fasi della vita. 🔗 Leggi su Amica.it

