Giorgia Meloni pubblica per prima la dichiarazione dei redditi 2025 | entrate dimezzate

Più che dimezzati i redditi complessivi della premier: è il primo dato che balza all'occhio nella dichiarazione patrimoniale 2025, che Giorgia Meloni ha pubblicato in questi giorni, prima tra gli altri leader politici.La dichiarazione è stata firmata dalla stessa premier in data 28 ottobre di. 🔗 Leggi su Today.it

Altre letture consigliate

Il nuovo sondaggio Dire-Tecnè conferma la crescita del consenso per Giorgia Meloni e per il suo partito, mentre il Partito Democratico perde leggermente terreno. Il Movimento 5 Stelle è ancora in calo, mentre è stabile Forza Italia. Nel frattempo aumenta la fid - facebook.com Vai su Facebook

#Crozza nei panni di #Calenda alle prese con la premier #Meloni. Ironia e risate sul #FratelliDiCrozza - X Vai su X

Giorgia Meloni pubblica per prima la dichiarazione dei redditi 2025: entrate dimezzate - L'acquisto della nuova casa, quasi 5mila euro di detrazioni per recupero del patrimonio edilizio e 415 versati mensilmente al suo partito: tutte le cifre ... Come scrive today.it

I redditi più che dimezzati, il mutuo casa acceso con Mediolanum e poi trasferito. Giorgia Meloni anticipa tutti e pubblica per prima la sua dichiarazione 2025 - La premier ha visto scendere da 459 mila a 180 mila euro il suo reddito per il venire meno dei diritti di autore sui libri. Scrive open.online

Giorgia Meloni pubblica la sua dichiarazione dei redditi: ecco tutte le cifre - Con una mossa inusuale nel panorama politico italiano, Giorgia Meloni ha deciso di rendere pubblica la sua dichiarazione dei redditi 2025, anticipando ... Scrive thesocialpost.it