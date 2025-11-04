Giorgia Meloni pubblica per prima la dichiarazione dei redditi 2025 | entrate dimezzate

Today.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Più che dimezzati i redditi complessivi della premier: è il primo dato che balza all'occhio nella dichiarazione patrimoniale 2025, che Giorgia Meloni ha pubblicato in questi giorni, prima tra gli altri leader politici.La dichiarazione è stata firmata dalla stessa premier in data 28 ottobre di. 🔗 Leggi su Today.it

