Giorgia la femminista gentile | Sì al rispetto no agli insulti

Il punto non c’è. "C’è solo G" scherza Giorgia parlando del 13° capitolo di una discografia varata nell’ormai lontano ’94 intitolato solo con l’iniziale del suo nome. "Da donna emancipata degli anni ’70, mia madre aveva un sacco di libri sull’argomento. Opere come L’amante di Lady Chatterly di D.H. Lawrence o Il pirata di Harold Robbins. e non si dica che non leggo". Divagazioni a parte, G restituisce a Giorgia quel che è suo: la musica. E lo fa, dopo averla vista mettersi in discussione per capire se avesse ancora un ruolo sull’affollato, a volte caotico, panorama musicale disegnato da Spotify. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Giorgia la femminista gentile: "Sì al rispetto, no agli insulti"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

"Blanco mi ha detto 'no' al duetto a Sanremo, ma lo capisco. Il femminismo? Ha preso un'altra piega. Non ci vedo nulla di femminista nell'insultare. C'è tanta violenza e manca empatia, dovremmo recuperarci proprio come esseri umani": le parole di Giorgia dur - facebook.com Vai su Facebook

'NON TROVO NIENTE DI FEMMINISTA NELL’INSULTARE LE PERSONE' – GIORGIA LE CANTA A VAGNOLI,FONTE,SABENE - X Vai su X

Giorgia la femminista gentile: "Sì al rispetto, no agli insulti" - "C’è solo G" scherza Giorgia parlando del 13° capitolo di una discografia varata nell’ormai lontano ... Come scrive quotidiano.net

Giorgia: «Per il nuovo l'album “G” ho chiesto aiuto. Con Sanremo e X Factor mi sono detta che non doevo per forza vednere dischi» - Soprattutto con una carriera alle spalle di grande rispetto. Come scrive leggo.it

Giorgia, nell’album “G” c’è il duetto con Blanco “La Cura Per Me”: “Dopo Sanremo 2023 sarei potata andare giù, invece mi sono rimboccata le maniche come si fa ... - Giorgia presenta l'album "G" con a sorpresa il duetto con Blanco "La Cura Per Me", che ne firma anche la scrittura ... Riporta superguidatv.it