Giorgia | Ho faticato ma cambiare è stata la scelta più giusta
Blu – febbraio 2023 – era stato il tentativo per l’artista romana di riposizionarsi nel mondo della musica pop, le cui gerarchie sono state repentinamente stravolte nel giro di poche . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Argomenti simili trattati di recente
?SINNER: "Ero un po' affaticato, le scorse settimane sono state toste con una finale a Vienna complicata. Sono contento di aver vinto in due set, ma sono contento di come ho finito la partita spingendo. Ho vinto in due set, ma domani mi aspetterà una sfida m - facebook.com Vai su Facebook
Giorgia: «Ho provato a duettare con Blanco a Sanremo ma mi ha detto di no. Rinascita? Vivo una follia collettiva» - Canzoni che sente fortemente sue a cominciare da “La Cura Per Me” in versione duetto con Blanco, ... Segnala msn.com
Giorgia: "Il mio Rinascimento? Sono come Terminator 2 che lo accoppano e rinasce" - I video di Affaritaliani - “Sono un po’ come Terminator 2: che lo accoppano poi si riforma sempre”, racconta la cantante romana, presentando negli spazi della Triennale di Milano ‘G’, il nuovo album ... Si legge su affaritaliani.it
Giorgia: «Ecco il mio Rinascimento musicale» - Nel nuovo album “G”, la cantante racconta il coraggio di cambiare dopo trent’anni di carriera. Come scrive msn.com