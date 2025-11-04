Giorgia | Ho faticato ma cambiare è stata la scelta più giusta

Cms.ilmanifesto.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Blu – febbraio 2023 – era stato il tentativo per l’artista romana di riposizionarsi nel mondo della musica pop, le cui gerarchie sono state repentinamente stravolte nel giro di poche . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

giorgia ho faticato ma cambiare 232 stata la scelta pi249 giusta

© Cms.ilmanifesto.it - Giorgia: «Ho faticato, ma cambiare è stata la scelta più giusta»

Argomenti simili trattati di recente

giorgia ho faticato cambiareGiorgia: «Ho provato a duettare con Blanco a Sanremo ma mi ha detto di no. Rinascita? Vivo una follia collettiva» - Canzoni che sente fortemente sue a cominciare da “La Cura Per Me” in versione duetto con Blanco, ... Segnala msn.com

Giorgia: "Il mio Rinascimento? Sono come Terminator 2 che lo accoppano e rinasce" - I video di Affaritaliani - “Sono un po’ come Terminator 2: che lo accoppano poi si riforma sempre”, racconta la cantante romana, presentando negli spazi della Triennale di Milano ‘G’, il nuovo album ... Si legge su affaritaliani.it

Giorgia: «Ecco il mio Rinascimento musicale» - Nel nuovo album “G”, la cantante racconta il coraggio di cambiare dopo trent’anni di carriera. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Giorgia Ho Faticato Cambiare