Giordania 4000 tonnellate di aiuti umanitari per Gaza bloccati da Israele e lasciati scadere in depositi fuori Amman | il VIDEO di Channel 4 News

Ilgiornaleditalia.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mentre migliaia di palestinesi continuano ad avere bisogno di cibo sotto i continui bombardamenti dell'Idf, Israele impedisce la consegna di tonnellate di aiuti umanitari destinati alla scadenza. Secondo le organizzazioni umanitarie, la quantità di cibo disponibile sarebbe tale da rifornire 150 cami. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

giordania 4000 tonnellate di aiuti umanitari per gaza bloccati da israele e lasciati scadere in depositi fuori amman il video di channel 4 news

© Ilgiornaleditalia.it - Giordania, "4000 tonnellate di aiuti umanitari per Gaza bloccati da Israele e lasciati scadere in depositi fuori Amman": il VIDEO di Channel 4 News

News recenti che potrebbero piacerti

Tornano gli aiuti a Gaza: pronte 170mila tonnellate. “La priorità sono le tende” - Secondo Cogat, l’agenzia israeliana che gestisce il trasferimento degli aiuti umanitari, sono entrati nella Striscia i primi camion contenenti ... Da quotidiano.net

Music for Peace in Senato: “Ora si sblocchino 300 tonnellate di aiuti per Gaza fermi da 4 settimane” - Roma – Hanno portato in Senato anche i pacchi famiglia con biscotti, miele, marmellata, tonno e altro, raccolti a centinaia dalle donazioni dei genovesi ad agosto. Si legge su ilsecoloxix.it

Gaza: Ghio (Pd), 300 tonnellate di aiuti pronti da oltre un mese - Ci sono "quasi 300 tonnellate di aiuti umanitari che da oltre un mese l'associazione genovese Music for Peace ha pronti per essere consegnati nella Striscia di Gaza attraverso i canali di terra". Come scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Giordania 4000 Tonnellate Aiuti