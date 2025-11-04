Giordania 4000 tonnellate di aiuti umanitari per Gaza bloccati da Israele e lasciati scadere in depositi fuori Amman | il VIDEO di Channel 4 News
Mentre migliaia di palestinesi continuano ad avere bisogno di cibo sotto i continui bombardamenti dell'Idf, Israele impedisce la consegna di tonnellate di aiuti umanitari destinati alla scadenza. Secondo le organizzazioni umanitarie, la quantità di cibo disponibile sarebbe tale da rifornire 150 cami. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
