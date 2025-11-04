Gioco al piccolo chimico chi è il bidello accusato di narcotizzare e violentare donne conosciute online

Bergamo. In un video si riprende con il cellulare in mano. Lo posiziona in modo da filmare la scena: un rapporto sessuale con una donna, totalmente inerme e con gli occhi chiusi. Marco Minardi, bidello di 34 anni, su WhatsApp si vanta con amici e conoscenti. “Stamattina ho fatto il piccolo chimico”, scrive compiaciuto nelle chat. “Questa non sarà operativa fino a mezzogiorno”, “Alle 10 non si reggerà in piedi”. Frasi seguite da faccine che ridono. Si definisce un “collezionista” di foto e video del genere, la maggior parte ottenuti senza il consenso delle ragazze. Martedì 4 novembre sarà interrogato in carcere dopo essere stato arrestato dai carabinieri di Bergamo con l’accusa di violenza sessuale aggravata, stalking e violenza privata per aver prima narcotizzato, poi violentato e ricattato due donne. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

