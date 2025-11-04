Gio Evan all’Affine del mondo

Come fanno le relazioni umane a scolpire tutto ciò che ci circonda? Parte da questa riflessione Gio Evan, che sabato sera dalle 21 porta sul palco del Carisport di Cesena il nuovo spettacolo ‘ L’Affine del mondo ’. Uno show inedito che mescola poesia, musica, monologhi e stand-up comedy per esplorare l’importanza dell’affinità, dell’ascolto e dell’armonia fra le persone. Non mancheranno, ovviamente, i brani più amati dell’artista pugliese, oltre a diversi pezzi tratti dall’ultimo disco ‘ L’eleganza del mango ’. I biglietti per lo spettacolo, organizzato da Quartolato, sono in vendita sul sito di Ticketone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Gio Evan all’Affine del mondo

