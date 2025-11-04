Il campione romagnolo di kart Gino Rocchio debutta al volante di una monoposto. Il 15enne asso di Cesenatico, considerato una promessa dell’automobilismo italiano, farà il suo debutto nella Steering Wheel Award 2026, un percorso di selezione, formazione e crescita professionale, pensato proprio per scoprire e valorizzare i giovani talenti del motorsport. L’organizzazione è a cura di Wolf Racing Cars, che da anni collabora con Aci Sport nell’organizzazione del Campionato Italiano Sport Prototipi (Cisp). L’appuntamento è dal 10 al 13 novembre all’autodromo del Levante di Bari, dove i piloti selezionati vivranno un’esperienza unica tra lezioni di teoria, test in pista, coaching, simulazioni tecniche e valutazioni con un algoritmo sviluppato da Wolf Racing Cars. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gino Rocchio dal kart alla monoposto. Debutto nella Steering Wheel Award 2026