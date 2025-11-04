Ginnastica Giorgia Villa e Milena Baldassarri hanno formato le squadre del Grand Prix | tutti i partecipanti

Sabato 22 novembre (a partire dalle ore 17.00) andrà in scena il Grand Prix della Ginnastica, il consueto evento di esibizione pensato per celebrare i grandi protagonisti del movimento tricolore. Per l’edizione in programma a Reggio Emilia sono state Milena Baldassarri (stella ritirata della ginnastica ritmica) e Giorgia Villa (argento con la squadra di ginnastica ritmica alle Olimpiadi di Parigi 2024) a fare le due squadre. Giorgia Villa ha selezionato Alice D’Amato (Campionessa Olimpica alla trave) e Giulia Perotti (fresca di finale iridata al corpo libero) sul fronte dell’artistica femminile, Yumin Abbadini ed Edoardo De Rosa (reduci dai Mondiali) per l’artistica maschile, Tara Dragas (protagonista di una stagione rimarchevole) e Viola Stella per ritmica. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ginnastica, Giorgia Villa e Milena Baldassarri hanno formato le squadre del Grand Prix: tutti i partecipanti

Altri contenuti sullo stesso argomento

Gara Individuale di Ginnastica Artistica Femminile a Travagliato Cat LB3 Domenica scorsa, si è svolta a Travagliato la gara di ginnastica artistica femminile per la categoria Silver LB3 avanzato! Sotto la guida dell’allenatrice Elena Locatelli, le nostre ginnas - facebook.com Vai su Facebook

Ginnastica, Giorgia Villa e Milena Baldassarri hanno formato le squadre del Grand Prix: tutti i partecipanti - 00) andrà in scena il Grand Prix della Ginnastica, il consueto evento di esibizione pensato per celebrare i ... Riporta oasport.it

Vasco Rossi e Giorgia Villa, la rockstar con la bergamasca medaglia olimpica: “Non potrei essere più felice” - Il Komandante omaggia la ginnasta: è un incontro apprezzatissimo quello che Vasco Rossi ha avuto con Giorgia Villa, l’atleta bergamasca ... Come scrive ilgiorno.it

Giorgia Villa a 22 anni rischia il ritiro: “La vertebra tocca un nervo, facevo tre passi e cadevo” - Villa è una ginnasta, ha compiuto ventidue anni da poco ma rischia già di ritirasi dall'attività professionistica. Segnala fanpage.it