Gilda Moratti | Mi hanno detto che avevo solo due mesi di vita e così ho rivoluzionato la mia esistenza | tra sciamani sorrisi e fisica quantistica ho scoperto la forza della fragilità
Un cognome importante, una famiglia felice, una vita intensa in giro per il mondo. Poi, una diagnosi pesantissima: tumore a polmoni e cervello. Ma Gilda Moratti ha deciso di non disperarsi e di reagire con «quella fragilità che mi ha reso forte». E ora in un libro racconta la sua storia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
