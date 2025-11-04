Gigi Sammarchi che fine ha fatto la storica spalla di Andrea Roncato | Vivo in Spagna e faccio il pensionato la tv non mi manca

Martedì 4 novembre 2024, La Volta Buona celebra la magia della televisione, rendendo omaggio ai protagonisti che hanno lasciato il segno sul piccolo schermo. Tra gli ospiti anche Gigi. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Gigi Sammarchi, che fine ha fatto la storica spalla di Andrea Roncato: «Vivo in Spagna e faccio il pensionato, la tv non mi manca»

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

“Torno in Italia solo occasionalmente, non mi manca il mondo dello spettacolo”. Gigi Sammarchi, attore e membro del duo comico Gigi e Andrea con Andrea Roncato, ha cambiato vita. Oggi vive a Marbella, in Spagna, lontano dalla tv e dal cinema. Cosa fa nel - facebook.com Vai su Facebook

“Vivo in Spagna, lavorare in TV non mi manca”. Gigi Sammarchi a #LVB - X Vai su X

Gigi Sammarchi, che fine ha fatto la storica spalla di Andrea Roncato: «Vivo in Spagna e faccio il pensionato, la tv non mi manca» - Martedì 4 novembre 2024, La Volta Buona celebra la magia della televisione, rendendo omaggio ai protagonisti che hanno lasciato il segno sul piccolo schermo. Come scrive msn.com

Che fine ha fatto Gigi del duo Gigi e Andrea? La nuova vita lontano dall'Italia: "Lo spettacolo? Non mi manca" - Il comico Gigi Sammarco, parte di un duo comico amatissimo ha da tempo lasciato le luci dello showbiz: cosa fa oggi ... Si legge su today.it

Cosa fa oggi Gigi Sammarchi del duo Gigi e Andrea: “Vivo a Marbella, il mondo dello spettacolo non mi manca” - Oggi vive a Marbella, in Spagna, lontano dalla tv e dal cinema: “Torno in Italia solo occasionalmente ... Riporta fanpage.it