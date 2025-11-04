Giarre sotto sequestro un fucile con munizioni e droga nascosta anche negli spazi condominiali

I carabinieri della stazione di Giarre, con il supporto del nucleo operativo e radiomobile della stessa compagnia, hanno eseguito una serie di controlli nel territorio di competenza, effettuando perquisizioni e ispezioni in diverse aree sensibili del centro urbano. La prima attività, eseguita nei. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

giarre sotto sequestro fucileGiarre, rinvenuti droga e un fucile in due cortili condominiali. Una donna nascondeva in casa cocaina e marijuana - Nell’ambito di un più ampio piano di prevenzione e contrasto ai fenomeni di criminalità diffusa, predisposto dal Comando Provinciale Carabinieri di Catania per garantire sicurezza e legalità nel compr ... Lo riporta gazzettinonline.it

